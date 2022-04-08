Луганск, , 14:45 — REGNUM За последние 24 часа киевские вооруженные формирования в боевых действиях с войсками Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 34 человека. Об этом 8 апреля сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 34 человека личного состава», — сказал он.

Кроме того, Филипоненко добавил, что также войска ЛНР уничтожили за сутки семь бронетранспортёров и 12 единиц автомобильной техники украинских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли 11 военных Вооруженных сил Украины.