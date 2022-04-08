ВСУ выпустили ракету по Краматорску из Доброполья — Минобороны РФ
Москва, 8 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске из района Доброполья в 45 км к юго-западу от города. Об этом сообщили 8 апреля в Министерстве обороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»
Отмечается, что тактическую ракету «Точка-У» выпустил ракетный дивизион Вооружённых сил Украины. Обломки этой ракеты обнаружены в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, применяют её только ВСУ.
«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — сообщили в ведомстве журналистам.
Удар по Краматорску нанесли, чтобы сорвать массовый выезд жителей из города. Таким образом украинские силовики хотят использовать их как живой щит для обороны своих позиций, добавили в Минобороны.
Как сообщало ИА REGNUM, более 30 человек погибли в Краматорске в результате ракетного удара.
Читайте также: Басурин: Киев убивает гражданских, потому что считает их быдлом