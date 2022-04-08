Москва, 8 апреля, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Украинские военные нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске из района Доброполья в 45 км к юго-западу от города. Об этом сообщили 8 апреля в Министерстве обороны России.

Rorsah-photo Ракетный комплекс «Точка-У»

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Отмечается, что тактическую ракету «Точка-У» выпустил ракетный дивизион Вооружённых сил Украины. Обломки этой ракеты обнаружены в районе железнодорожного вокзала в Краматорске, применяют её только ВСУ.

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», — сообщили в ведомстве журналистам.

Удар по Краматорску нанесли, чтобы сорвать массовый выезд жителей из города. Таким образом украинские силовики хотят использовать их как живой щит для обороны своих позиций, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 человек погибли в Краматорске в результате ракетного удара.

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