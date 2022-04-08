Донецк, , 13:27 — REGNUM Тактические ракеты «Точка-У» сняты с вооружения и уничтожены везде, кроме украинской армии, заявил 8 апреля представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Басурин Andrew Butko

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По его словам, трагедия в Краматорске является провокацией украинских силовиков, которые сначала объявили эвакуацию в Краматорске, Константиновке, Славянске, а когда люди стали собираться, нанесли ракетный удар.

«Они думали, что никто не сможет сфотографировать останки боеприпаса, тактическая ракета «Точка-У». Но факт, что этот вид вооружения был обнаружен в Краматорске, говорит, что это сделал Украина. Потому что такого вооружения нет в республиках и российской армии. Оно давно снято с учета и уничтожено», — заявил Басурин.

По его словам, целью провокации является публикация фотографий и видео в мировых СМИ. Общий вывод, который им необходим, говорит, что с Россией нельзя договариваться, её нужно уничтожать.

«А фактически это убивает само государство или те политики, которые находятся в Киеве. Мы для них быдло, мы не люди. Поэтому они готовы убить детей и взрослых сколько угодно, в любом количестве», — уверен представитель Народной милиции.