Москва, 8 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России устойчиво снижается, но не исчезла совсем. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила 8 апреля на встрече с волонтёрами.

Дарья Антонова REGNUM Татьяна Голикова

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Она напомнила, что COVID-19 распространяется уже два года.

«К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение [заболеваемости], но COVID по-прежнему с нами», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о выходе в гражданский оборот назальной вакцины от коронавируса.

Читайте также: Гинцбург сообщил о выходе в гражданский оборот назальной вакцины