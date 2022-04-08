Москва, , 05:09 — REGNUM Назальная вакцина от коронавируса вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Об этом 7 апреля сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

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Специалист уточнил, что первая в мире назальная вакцина от коронавируса официально вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Её состав такой же, что и у вакцины «Спутник V», изменился только способ введения в организм.

Новый препарат двухкомпонентный, вводится при помощи специальной насадки-распылителя. Рекомендуемый интервал между введение первого и второго компонентов составляет 21 день. Вакцина формирует иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на слизистой дыхательных путей, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови человек, как и исходная вакцина «Спутник V».

Как уточнил Гинцбург, назальная вакцина уже поступила в ряд российских регионов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург дал рекомендации по применению назальной вакцины от коронавируса.

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