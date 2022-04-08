Москва, 8 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в скором времени проведёт встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

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«Такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится», — сказал Песков

Ранее Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.

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