Песков подтвердил, что Путин встретится с Лукашенко
Москва, 8 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в скором времени проведёт встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом 8 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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«Такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится», — сказал Песков
Ранее Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время.
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