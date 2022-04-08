Минск, 8 апреля 2022, 11:33 — REGNUM Белоруссия будет с Россией при любых сложностях и трудностях, заявил 8 апреля президент республики Александр Лукашенко на встрече с послом Пакистана Саджадом Хайдером Ханом.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому страна приостанавливает списания средств со счетов белорусских компаний в пользу резидентов иностранных государств, которые отметились по отношению к Белоруссии «недружественными действиями».
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