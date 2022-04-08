Париж, 8 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Пятой республики заявил в интервью газете Parisien.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

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Французский лидер подчеркнул, что диалог позволяет Франции быть игроками в переговорах по Украине.

«Франция с самого начала не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к президенту Путину, — указал в беседе с изданием Макрон. — Но мой долг говорить с ним, нам это нужно».

»Я не перестану этого делать. Это то, что позволяет нам быть игроками в переговорах», — добавил президент Франции.

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Он напомнил, что разговаривать с российским лидером его просил президент Украины Владимир Зеленский, так как он сам «не может поговорить с Путиным».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон взял на себя ответственность за постоянное ведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией на Украине. В эфире телеканала TF1 он подчеркнул, что «всегда прилагал усилия для разговора с Россией», постоянно вёл диалог, чтобы добиться режима прекращения огня.

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