Париж, , 09:25 — REGNUM Переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина должны продолжаться, уверен французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

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Он отметил, что французский лидер продолжает телефонные переговоры, чтобы сохранить возможность для диалога со своим российским коллегой. Переговоры продвигаются медленно, но у этого канала для общения есть потенциал.

«Необходимо сохранять диалог с президентом Путиным», — подчеркнул Ле Дриан.

По его словам, в ходе переговоров стороны чётко заявляют о своих позициях, ясность присутствует в диалоге с обеих сторон. Этот вектор диалога важно сохранять, чтобы в нужный момент перейти к более основательным переговорам.

Ле Дриан выразил надежду, что этот момент скоро наступит.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Макрон и Путин провели переговоры в Москве, 8 февраля французский лидер посетил Киев. После московской встречи президенты России и Франции регулярно разговаривают по телефону.

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