Бейрут, 8 апреля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Митинг солидарности с Россией состоялся в столице Ливана Бейруте возле здания российского посольства. Его участники выразили поддержку российской военной спецоперации на Украине, сообщает 8 апреля ТАСС.

marviikad Бейрут

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Генерал Мустафа Хамдан, лидер движения «Мурабитун» заявил, что арабские народы хорошо помнят преступления американских военных властей на Ближнем Востоке. Россия противостоит глобальному заговору США и НАТО, поэтому в Ливане её твёрдо поддерживают.

«Россия, мы с тобой и с твоим вождём Владимиром Путиным!» — скандировали участники митинга.

Акция прошла во время ифтара — вечернего разговения после дневного воздержания от пищи во время мусульманского поста рамадан. Её организовали сторонники ливанских национально-патриотических партий.

Манифестанты пришли со свечами и факелами. В ночные часы в Бейруте отключают электричество из-за нехватки мазута.

Несколько массовых мероприятий в поддержку военной операции России состоялись в Ливане с начала марта. Как сообщало ИА REGNUM, подобные акции проходят и в других странах. Так, 26 марта митинг был организован в Тель-Авиве.

Читайте также: В Тель-Авиве прошла акция в поддержку спецоперации России