Иерусалим, , 19:45 — REGNUM В Тель-Авиве состоялась акция в поддержку военной спецоперации вооруженных сил РФ на Украине. Об этом 26 марта передает Haaretz.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Несколько десятков участников акции собрались на площади перед театром «Габима» с флагами России, Израиля и ДНР и ЛНР. Собравшиеся скандировали — «фашизм не пройдет».

Ранее акции в поддержку РФ прошли в Ереване, Карабахе, Бейруте, Белграде, Ларнаке, и в ряде городов Сирии.