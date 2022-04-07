Минск, 7 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны проходить при участии белорусской стороны. Эта позиция Минска доведена до Москвы и Киева, заявил 7 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Mfa.gov.by Владимир Макей

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По его словам, итоговая встреча украинской и российской сторон не может пройти без участия Белоруссии. Эту позицию в Минске высказывали ранее и доводили до всех сторон. Неважно, где состоится итоговая встреча по урегулированию на Украине, но в ней однозначно должен участвовать белорусский президент.

«До Украины и России доведена позиция о необходимости участия Беларуси в переговорах», — приводит слова Макея Sputnik.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах по урегулированию на Украине должна участвовать белорусская сторона. Именно Белоруссия может больше всех пострадать от конфликта на Украине.

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