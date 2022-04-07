Минск, , 11:52 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании совбеза республики призвал «пока еще сомневающихся союзников» Минска и Москвы сплотиться.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока еще сомневающиеся союзники должны понять — без скорейшего сплочения нашей «цивилизации», без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто», — цитирует его Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер также отметил, что в текущей ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными странами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, достигать конкретных результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусских и российских граждан с Днем единения народов двух стран.

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