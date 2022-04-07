Москва, 7 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Западные страны, накачивая Украину оружием, отнюдь не приблизят успех переговоров Москвы и Киева. Такие действия будут иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Пескова спросили, как в Кремле оценивают одобрение американским сенатом законопроекта о ленд-лизе для Украины. Как сообщало ИА REGNUM, инициатива призвана упростить оказание военной помощи Киеву.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — ответил Песков.

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