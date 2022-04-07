Москва, 7 апреля 2022, 11:28 — REGNUM Соединенные Штаты и страны Североатлантического альянса давно готовились накачивать Киев оружием, заявила 7 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о ленд-лизе для Украины.
Она добавила, что вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфликте, западные страны только «подбрасывают» оружие на Украину.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи Киеву.