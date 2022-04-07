Москва, 7 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обязательно простится с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом 7 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

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Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдёт 8 апреля. Отпевание состоится в Храме Христа Спасителя, а церемония прощания — в Колонном зале Дома Союзов. Похоронят политика на Новодевичьем кладбище.

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