Москва, , 12:20 — REGNUM Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут 8 апреля на Новодевичьем кладбище, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14.00», — отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Накануне сообщилось о том, что похороны могут пройти на Троекуровском кладбище в Москве, где похоронены его родственники.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бессменный лидер ЛДПР умер в Москве в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Свои соболезнования направил президент России Владимир Путин.

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