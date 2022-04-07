Канберра, 7 апреля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Новые санкции против России вводят власти Австралии из-за ситуации на Украине, они затронут 67 российских граждан. Об этом австралийский министр иностранных дел Марис Пейн заявила 7 апреля, сообщает Reuters.

Австралия

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение – все новости»

По её словам, дополнительные ограничения объявлены в отношении «67 представителей российской элиты и олигархов».

Кроме того, с 7 апреля в стране начал действовать запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая ювелирные изделия, золото, вина, транспортных средства, меха. С 25 апреля начнут действовать дополнительные пошлины в 35% на ввоз российских и белорусских товаров, а также запрет на поступление из России нефти и нефтепродуктов, природного газа и угля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия уже ввела санкции против примерно 500 российских граждан и нескольких десятков организаций.

Читайте также: Австралия ввела санкции против 39 граждан России