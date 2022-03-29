Канберра, , 06:29 — REGNUM Австралия ввела пакет санкций против 39 граждан России, которых австралийская сторона подозревает в коррупции, а также к якобы «причастности к смерти» юриста Сергея Магнитского, заявила глава австралийского МИД Марис Мейн, сообщает пресс-служба ведомства.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство почтит память Магнитского и всех, кто защищает верховенство закона, введя целенаправленные санкции и запреты в отношении 14 российских граждан, обвиняемых в коррупции, и еще 25, причастных к жестокому обращению с ним и к его смерти», — заявила она.

Указывается, что этот пакет санкций якобы не связан с антироссийскими экономическими ограничениями, введенными в связи с проведением Россией специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не будут передавать Австралии ядерное оружие. По ее словам, Вашингтон намерен поставить Канберре лишь атомные подводные лодки с обычными вооружениями.