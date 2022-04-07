Донецк, 7 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Пятеро детей были ранены в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки, заявил 7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

John Crosby Миномётный обстрел

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Он сообщил, что всего за сутки 32 мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны Украины. Таковы данные с ранее освобождённых территорий.

«За минувшие сутки у нас пять детей получили ранения», — сказал Басурин.

По данным представительства республики в СЦКК, за 50 дней эскалации в ДНР погибли 72 мирных жителя, различные ранения получили 1152 человека, в том числе 836 — с ранее освобожденной территории. В числе пострадавших — 69 детей.

Указано также на невозможность установить все факты жертв среди гражданских лиц. Значительное количество таких случаев произошло на освобождённой части территории.

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