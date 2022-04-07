Донецк, 7 апреля 2022, 10:09 — REGNUM Основные бои в центральной части Мариуполя закончились, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Он добавил, что бои переместились в порт города и на территорию завода «Азовсталь».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее свыше 100 мирных жителей, которых не выпускали украинские нацисты из батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), эвакуировали из городской больницы Мариуполя военные Вооруженных сил РФ и Донецкой Народной Республики.
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