Париж, 7 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российского посла во Франции Алексея Мешкова пожелали видеть в министерстве иностранных дел Пятой республики. Решение вызвать дипломата на Набережную Орсэ принял глава внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

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«Сегодня утром я решил вызвать российского посла на Набережную Орсе», — написал министр 7 апреля в Twitter.

Он пояснил, что поводом стало «неприличное и провокационное сообщение посольства России во Франции о провокации в Буче.

Добавим, что посольство России во Франции в своём телеграм-канале опубликовало несколько видеороликов, в котором перечислило несоответствия «резни в Буче».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля украинские СМИ распространили видеокадры с лежащими вдоль дороги телами «погибших» мирных граждан, якобы снятые в Буче Киевской области. Однако пользователи обратили внимание, что эти «трупы» шевелят руками, а один из «погибших» встает после того, как автомобиль проезжает мимо.

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В Министерство обороны РФ назвали обвинения в адрес российских военных в убийствах мирных жителей города Буча очередной провокацией, напомнив, что российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной.

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