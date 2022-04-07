Париж, 7 апреля 2022, 11:14 — REGNUM Посольство России во Франции опубликовало в Twitter пост, который вызвал незамедлительную реакцию госсекретаря по европейским делам в МИД Франции Клемана Бона, сообщает Le Parisien.
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Посольство России во Франции опубликовало фотографию из города Буча с подписью: «Съемочная площадка, город Буча».
В МИД Франции сочли пост неуместным, призвав «остановиться».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве считают возможным разрыв дипломатических отношений с Францией.
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