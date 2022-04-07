Курск, 7 апреля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Предприниматели из Курской области Юлия и Сергей Максименко наладили выращивание цветов в рамках импортозамещения. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы

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Супруги выращивают тепличным способом альстромерии в Фатежском районе, также хорошо прижились розы и каллы. При этом в дальнейшем они планируют начать выращивать хризантемы и эустомы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жительница Урая (Югра) Мария Руттзанимается созданием одежды, которая востребована у жителей города и в том числе — у артистов и спортсменов.