Ханты-Мансийск, , 11:42 — REGNUM Жительница Урая (Югра) Мария Рутт занимается созданием одежды, которая востребована у жителей города и в том числе — у артистов и спортсменов. Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одежда

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Рутт создала собственную школу шитья и дизайн-студию одежды и может шить одежду любой сложности, вплоть до вечернего платья, театрального костюма или создания спортивного образа для турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производитель вязаного трикотажа из Петрозаводска «Love the World» — предприниматель Татьяна Мельничук — готова увеличить производство своей продукции на фоне антироссийских санкций.