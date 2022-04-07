Брюссель, 7 апреля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Основополагающий акт Россия — НАТО, подписанный в 1997 году в Париже, уже «мёртв». Так считает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает агентство PA.

Policy Exchange Лиз Трасс

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Позиция главы британской дипломатии изложена в речи, подготовленной к рабочему ужину в рамках встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он состоялся вечером 6 апреля.

«Эпоха взаимодействия с Россией закончилась. Нам нужен новый подход к безопасности в Европе, основанный на устойчивости, обороне и сдерживании. Нет времени на ложные утешения», — цитирует агентство Трасс.

В комментарии для газеты The Telegraph Трасс констатировала, что «дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли».

Напомним, в 1997 году Россия и НАТО договорились более не рассматривать друг друга как противников. В документе говорилось об отказе от размещения у границ друг друга существенных военных сил.

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