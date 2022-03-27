Лондон, , 02:32 — REGNUM По мнению властей Британии, основным условием снятия санкций с России является прекращение огня и вывод войск с территории Украины. Об этом заявила в интервью Telegraph глава британского МИДа Лиз Трасс.

Лиз Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом она считает, что на текущий момент необходимо удвоить антироссийские санкции и увеличить объёмы поставляемого Украине оружия.

Напомним, что официальные представители США и Британии и раньше заявляли, что они готовы ослабить или даже полностью снять с России все введённые ранее ограничения в том случае, если она прекратит спецоперацию на Украине.