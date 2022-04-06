Берлин, 6 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В настоящее время Германия обсуждает с Украиной вопрос о предоставлении гарантий безопасности, однако пока он не проработан. Об этом 6 апреля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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«Разумеется, мы ведём переговоры об этом, но в необходимой атмосфере конфиденциальности. Мы делаем это с другими, кого это касается, кто может сыграть в этом роль», — подчеркнул глава германского правительства.

При этом он отказался «далее это конкретизировать, потому что вопросы, которые должны быть гарантированы, нужно проработать».

Канцлер также подчеркнул, что вопрос о нейтралитете должны решать сами граждане Украины.

«Во всём, что сейчас происходит в переговорах, мне важно сказать — это не должен быть диктат мира. Это должно быть всегда ясно, — указал Шольц. — Украинцы ведут переговоры о том, с чем они готовы согласиться, никто другой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не предоставили Киеву гарантии безопасности». Их украинская сторона пока не получила ни от кого, добавил украинский лидер.

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При этом США ищут для Украины гарантии безопасности, альтернативные вступлению в НАТО. Такие гарантии, полагают в Киеве, могли бы предоставить постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. В США в ответ на это заявили, что готовы помогать Киеву занять «наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», но не обсуждать конкретно возможное предоставление гарантий безопасности.