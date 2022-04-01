Вашингтон, , 15:53 — REGNUM США и их союзники не смогут предоставить Украине юридические гарантии безопасности, как того хочет Киев. Об этом сообщает 1 апреля телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Отмечается, что США ищут для Украины гарантии безопасности, альтернативные вступлению в НАТО. Такие гарантии, полагают в Киеве, могли бы предоставить постоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция.

В США в ответ на это заявили, что готовы помогать Киеву занять «наилучшую позицию как на поле боя, так и за столом переговоров», но не обсуждать конкретно возможное предоставление гарантий безопасности.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что для Вашингтона первоочередная задача — это поставка Украине вооружений и продолжение антироссийских санкций.

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