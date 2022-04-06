Москва, 6 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от СРЗП Михаил Делягин просит главу МИД России Сергея Лаврова найти на сайте внешнеполитического ведомства оценку министерства по распространенным в соцсетях и мессенджерах видео с убийствами российских военнопленных.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

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«В российских социальных сетях, в частности телеграм-каналах, были широко распространены сделанные украинскими военными видео об убийстве российских военнопленных со связанными руками, которым перерезали горло, одного из них добили выстрелом в голову. К сожалению, мне, возможно, в силу недостаточности навыков работы в интернете не удалось найти официальную позицию МИДа России по этому событию», — отметил Делягин в письме на имя Лаврова.

«Связи с большим общественным резонансом и для нормализации настроений активной части избирателей прошу сообщить мне официальную позицию МИДа по факту этого демонстративного преступления и указать ссылку на неё на сайте МИДа России», — отмечается в документе, опубликованным в телеграм-канале парламентария.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в СВР рассказали, что Украина проинформировала Британию об отсутствии планов соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ранее были вскрыты факты издевательств и убийств военнопленных из России членами украинских формирований.