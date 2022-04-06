Москва, , 09:59 — REGNUM Россия соответствующим образом ответит на каждый недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова 6 апреля в эфире радиостанции Sputnik. Так она прокомментировала массовую высылку российских дипломатов странами Запада.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Захарова подчеркнула, что действия руководства западных стран «приводят де-факто к вводу двусторонних отношений в анабиоз», к их глубокой заморозке. При этом даже те незаконные санкции, которые против Москвы вводит Запад, требуют обслуживания с точки зрения дипломатической и консульской работы.

«На каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — сказала дипломат.

По её словам, Москва в каждом случае даёт «наиболее эффективный ответ», соответствующий ситуации. Зеркальные меры не всегда возможны из-за разницы в организации дипломатических служб или представленности в странах.

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