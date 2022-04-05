Рим, , 02:38 — REGNUM Итальянские власти собираются выслать со своей территории несколько десятков российских дипломатов, 4 апреля сообщило издание Corriere della Sera.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации журналистов, с соответствующим докладом в специальном парламентском комитете по безопасности выступит итальянский премьер-министр Марио Драги, и список выдворяемых должен быть обнародован уже 5 апреля.

На такой шаг правительство Италии решило пойти, повторив аналогичные действия Парижа и Берлина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета Bild распространила информацию о том, что немецкие власти планируют выслать из Германии до 100 российских дипломатов.

Французское министерство иностранных дел также объявило, что из Франции вышлют группу российских дипломатов, которые якобы связаны с российскими спецслужбами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Париж получит от Москвы ответ на решение о высылке дипломатов.

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