Москва, , 09:24 — REGNUM Высылка российских дипломатов используется западными странами не как инструмент дипломатической работы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов persona non grata, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причём на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали… в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — пояснила в эфире радио Sputnik российский дипломат.

При этом, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, это делалось всегда публично, громко и показательно. Однако, подчеркнула Захарова, Москва не собирается оставлять без реакции подобные недружественные шаги.

«Формулировка наша уже устоявшаяся: на каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

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Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания. Также к этому списку присоединилась Португалия, Румыния и Словения.

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