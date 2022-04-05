Москва, , 14:20 — REGNUM Последствия нынешних недружественных шагов европейских стран, которые массово объявляют о высылке российских дипломатов, будут ощущаться очень долго. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

МИД России © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения наносится сознательно.

«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная, — указал в беседе с ТАСС Грушко. — Последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить».

»В столицах, в которых принимали эти решения, должны понимать, что потребуются колоссальные усилия для восстановления уровня взаимодействия, который был так низко опущен по их вине», — добавил замглавы МИД РФ.

Он заверил, что Москва будет принимать ответные меры в связи с этими недружественными действиями. При этом Грушко подчеркнул, что Россия ни с кем не разрывает дипломатических отношений.

«Мы ни с кем отношения не рвем. Что касается того, насколько далеко будут готовы заходить в своей недружественной политике страны Запада, то на сегодняшний день, как мы видим, границы этих возможностей не просматриваются», — констатировал дипломат.

Читайте также: Италия высылает 30 российских дипломатов

Как сообщало иа, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Ранее по теме: МИД Франции уведомил посла России о высылке дипломатов

Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Швеции объявила о высылке трёх российских дипломатов