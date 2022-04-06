Москва, 6 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Высылка российских дипломатов используется западными странами не как инструмент дипломатической работы. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Именно коллективный Запад начал использовать объявление российских дипломатов persona non grata, то есть наложение на них санкций и изолирование их от возможности работать, причём на протяжении нескольких лет в том регионе, который они изучали… в качестве инструмента не дипломатической работы, а информационно-политической атаки», — пояснила в эфире радио Sputnik российский дипломат.

При этом, подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, это делалось всегда публично, громко и показательно. Однако, подчеркнула Захарова, Москва не собирается оставлять без реакции подобные недружественные шаги.

«Формулировка наша уже устоявшаяся: на каждый подобный недружественный акт мы будем давать соответствующий ответ», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Читайте также: В МИД РФ назвали спланированной кампанию по высылке российских дипломатов

Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания. Также к этому списку присоединилась Португалия, Румыния и Словения.

Ранее по теме: Захарова заявила, что Москва ответит на высылку дипломатов из стран ЕС