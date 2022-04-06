Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США продолжают требовать от Индии снижения закупок военной техники и оборудования у России, и больше инвестировать в те типы вооружений, «которые сделают нас по-прежнему совместимыми». Цитату из выступления главы Пентагона на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по делам вооружённых сил 6 апреля приводит газета The Hindustan Times.

Ллойд Остин U.S. Army

Ллойд Остин «Мы продолжаем работать с ними, чтобы гарантировать, что они понимают, что это не в… их интересах продолжать инвестировать в российскую технику».

В ходе слушаний Остин поддержал конгрессмена Джо Уилсона, выступившего с критикой позиции Индии на фоне проведения Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Ллойд Остин «Ужасно, что наш ценный союзник Индия, крупнейшая в мире демократия, решает сближаться с Кремлём, выбирая российские системы вооружений вместо систем от США и союзников».

Напомним, Индия использует в своих вооружённых сила несколько систем российского производства — прежде всего танки, артиллерийские и ракетные комплексы. В частности, в 2018 году Индия подписала контракт на закупку в России пяти полковых комплектов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» стоимостью $5,43 млрд.

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По мнению обозревателя американского сайта Vox Джен Кирби, с 2010 года России принадлежит две трети оружейного рынка Индии, чего нет у Великобритании, Франции, Израиля и США, и такому обширному арсеналу российского оружия необходимо обслуживание, которое может предоставить только Москва.

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Как сообщало ИА REGNUM, американские власти пытаются уговорить Индию отказаться от увеличения импорта российских энергоносителей.

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