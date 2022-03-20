Вашингтон, , 00:46 — REGNUM Несмотря на противостояние стран Запада с Россией, Индия собирается сохранить свои долгосрочные отношения с Москвой. Такое мнение 19 марта высказала обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби.

Флаги России и Индии Mil.ru

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Как указала автор материала, противостояние России и США, которое усугубила ситуация вокруг Украины, поставила индийские власти в затруднительное положение.

«Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики «неприсоединения», старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав (СССР и США. —ред.) и сохранить суверенитет. Хотя внешнеполитическая линия страны претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», — отметила она в своей статье.

Также Кирби уточнила, что стратегия на балансирование между двумя центрами является соответствующей интересам Индии, хотя и требует от нее сложных расчетов, и потому Нью-Дели торгует с Россией и договаривается о скидке на российскую нефть, несмотря на санкции Запада и сохраняя теплые отношения с США.

Кроме того, автор добавила, что с 2010 года России принадлежит две трети оружейного рынка Индии, чего нет у Великобритании, Франции, Израиля и США, и такому обширному арсеналу российского оружия необходимо обслуживание, которое может предоставить только Москва.

При этом Кирби также отметила, что, по ее мнению, Индии необходима сильная Россия, так как это может способствовать сохранению баланса сил в Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта российский посол в Индии Денис Алипов рассказал, что совместное индийско-российское предприятие в штате Уттар-Прадеш начнёт производить автоматы Калашникова АК-203 в ближайшее время.