Москва, , 08:11 — REGNUM Принятое президентом Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли «привели Минфин США к истерике», отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«План Вашингтона не удался. «Адские» санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось», — отметил Володин в телеграм-канале.

Ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам, указал он.

Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару, его доля в мировых расчетах сокращается, отметил спикер Госдумы.

«Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире», — уверен парламентарий.

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Вместе с тем пятый пакет ограничительных мер Евросоюза в отношении России может включать в себя ограничения в сфере торговли, транспорта, угля, сказали в Еврокомиссии.