Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Новые антироссийские санкционные меры США, о которых планируется объявить в течение суток, коснутся двух крупных российских банков. Об этом 5 апреля сообщает издание Wall Street Journal.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Утверждается, что санкции могут быть введены в отношении «Сбербанка», «Альфа-банка» и двух дочерей президента России Владимира Путина. При этом в отношении «Сбербанка» будут ужесточены уже имеющиеся санкции.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что о новых санкционных мерах будет объявлено 6 апреля, они коснутся членов правительства России, финансовых институтов и предприятий, запрета новых инвестиций в компании на территории России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цель антироссийских санкций в том, чтобы заставить Россию сделать выбор между дефолтом и использованием валютных резервов.

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