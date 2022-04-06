Вашингтон, 6 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. США вместе с партнёрами работают над тем, чтобы «призвать Россию к ответу за её действия» на Украине — лишить возможности взаимодействовать с международными финансовыми организациями. Об этом говорится в опубликованном 5 апреля заявлении министра финансов США Джанет Йеллен.

U.S. Department of the Treasury Джанет Йеллен

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

По мнению Йеллен, выступление которой 6 апреля ожидается на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, проведение Россией военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины «является вызовом для основанного на правилах порядка и будет иметь самые серьёзные экономические последствия на Украине и за её пределами».

В связи с этим значение международных финансовых организаций «ещё более возрастает», и Россию необходимо лишить возможности «пользоваться выгодами, которые даёт международная финансовая система».

Джанет Йеллен «Минфин США также работает совместно с партнёрами над тем, чтобы лишить Россию доступа к преимуществам, которые дают международные финансовые организации».

Как сообщало ИА REGNUM, американский минфин не станет разрешать проведение платежей в долларах по суверенному долгу России в банках США.

Читайте также: Новые санкции США коснутся двух российских банков и дочерей Путина