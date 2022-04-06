Лиссабон, , 03:21 — REGNUM Десять сотрудников посольства России в Лиссабоне объявлены персонами нон грата в Португалии, 5 апреля сообщило на своем сайте португальское внешнеполитическое ведомство.

Флаг Португалии

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В МИД республики отметили, что указанные дипломаты должны покинуть страну в течение двух недель. В ведомстве также выступили с осуждением специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что несколько сотрудников миссии России при ЕС будут высланы в РФ за их деятельность, которая якобы не соответствует их статусу.

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