Брюссель, , 20:07 — REGNUM Несколько сотрудников миссии РФ при ЕС будут высланы за их деятельность, якобы несоответствующую их статусу, написал 5 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсетях.

Жозеп Боррель Министерство иностранных дел Российской Федерации

Боррель «Я решил объявить персонами нон грата ряд сотрудников постоянного представительства России при Евросоюзе за деятельность, противоречащую их дипломатическому статусу».

Это решение Брюссель объявит российскому постпреду при ЕС Владимиру Чижову, которого вызвали во внешнеполитическую службу Европейского союза.

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Добавим, что ряд стран ЕС, включая Германию и Францию, объявил о высылке российских дипломатов, которые якобы занимаются в этих странах работой на российские спецслужбы.

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