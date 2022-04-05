Брюссель, 5 апреля 2022, 20:07 — REGNUM Несколько сотрудников миссии РФ при ЕС будут высланы за их деятельность, якобы несоответствующую их статусу, написал 5 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсетях.
Это решение Брюссель объявит российскому постпреду при ЕС Владимиру Чижову, которого вызвали во внешнеполитическую службу Европейского союза.
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Добавим, что ряд стран ЕС, включая Германию и Францию, объявил о высылке российских дипломатов, которые якобы занимаются в этих странах работой на российские спецслужбы.
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