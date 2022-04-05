Москва, , 18:21 — REGNUM Законопроект о моратории на изменение процентной ставки по кредитам в одностороннем порядке внесли в Госдуму депутаты от СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Предлагается установить до 31 декабря 2022 года мораторий на одностороннее изменение процентной ставки по кредитам, а также порядка её определения, если такая возможность предусматривалась действующим договором, заключенным до 27 февраля 2022 года включительно.

При этом возможность изменения процентной ставки кредитной организацией в одностороннем порядке сохранится для случаев, определенных федеральным законом.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что после вступления в силу предлагаемого федерального закона и до 31 декабря 2022 года условие об одностороннем изменении процентной ставки по кредитам не может быть включено в условия кредитного договора с клиентом.

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