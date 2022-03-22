Москва, , 16:02 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, регулирующий порядок изменения переменных процентных ставок и сроков возврата потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, передает корреспондент ИА REGNUM 22 марта.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вводится запрет применения переменной процентной ставки по ряду договоров потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Так, вводится запрет установления переменной процентной ставки по краткосрочным договорам (до 1 года); по долгосрочным договорам (более 20 лет); по договорам на небольшие суммы.

Предусмотрены и исключения. Так, кредиты с переменной процентной ставкой разрешено выдавать без ограничений в случае если сумма предоставленного потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита превосходит максимальный размер кредита (займа), установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.

Кроме того, по мнению парламентариев, для основной группы заемщиков переменные ставки также являются допустимыми, но для защиты их интересов возможное увеличение ставок и (или) срока возврата кредита должно быть ограничено.

В частности, максимальное допустимое значение переменной процентной ставки по договору потребительского кредита не может превышать установленную договором на дату его заключения ставку в процентах годовых, увеличенную на одну треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Прописывается, что заемщик, заключивший договор потребительского кредита (займа) с переменной процентной ставкой, вправе в течение срока действия такого договора при увеличении значения переменной процентной ставки обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, предусматривающим увеличение срока возврата такого потребительского кредита (займа). При увеличении значения переменной процентной ставки срок возврата соответствующего потребительского кредита (займа) не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора потребительского кредита (займа), следует из документа.

Также законопроектом предлагается дополнить кредитную историю субъекта кредитной истории — физического лица информацией о виде процентной ставки по договору займа (кредита).

Одновременно вводятся новые требования к банкам.

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