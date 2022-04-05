Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Во многих торговых сетях в Петербурге сохраняются определенные ограничения на продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса. Корреспондент ИА REGNUM узнал, есть ещё дефицит на отдельные товары, и сколько пакетов гречки можно взять в одни руки.

Магазин «Дикси» в Петербурге, 05.04.2022 Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»

Например, в магазине сети «Дикси» в Невском районе Петербурга в рамках одной покупки можно приобрести не более трёх штук (или килограмм) одного товара шести категорий. Среди них гречневая и рисовая крупа, подсолнечное масло, мука пшеничная, сахар и соль.

При этом также действует ограничение на покупку тушек курицы — за раз разрешается купить не более пяти килограмм курятины. И не более одного мешка сахара массой в пять килограмм.

В целом, дефицита на какие-либо товары не наблюдается. Но люди покупают прежде всего те, что идут по специальным предложениям или по цене ниже, чем у аналогов. Так, намного меньше упаковок с десятком яиц за 79 рублей. На прилавке уже нет макарон за 20 рублей и кондиционера для белья за 159 рублей.

Зато в магазине большой ассортимент туалетной бумаги. Покупателям доступны и рулоны поштучно за 13 рублей, и упаковки за 79, 129, 249 и 299 рублей.

Значительный разброс по ценам есть и в хлебном отделе. Цены там варьируются от 28 до 93 рублей.

Продукты питания, товары повседневного спроса в магазине сети «Дикси» в Невском районе Санкт-Петербурга. Зафиксировано 5 апреля 2022 года.

Напомним, что дефицит возникает чаще всего из-за повышенного спроса среди покупателей. Также некоторые товары могут пропадать с прилавков из-за перекупщиков.

Читайте также: Цены в магазинах Петербурга: ожидание — реальность: фоторепортаж

Читайте ранее в этом сюжете: Цены в магазинах скорректируются вместе со снижением спроса — экономист