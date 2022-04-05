Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Ситуация с ценами на продукты питания и товары первой необходимости в Петербурге стабилизируется, на ряд товаров цены даже снижаются. Об этом 2 апреля заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. Корреспондент ИА REGNUM побывал 5 апреля в двух сетевых супермаркетах и зафиксировал на камеру актуальные ценники на товары повседневного спроса.

Магазин «Окей» в Петербурге, 05.04.2022 Елена Молчанова © ИА REGNUM

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По данным мониторинга торговых сетей, проведенного комитетом, цены на сахар в розничной торговле снизились до 60 рублей за килограмм. Цены на отдельные виды круп начинаются от 40 рублей, вермишель — от 25−30 рублей, картофель — от 60 рублей, морковь — от 50 рублей, лук — от 40 рублей за 1 килограмм.

Минимальные цены на говядину составляют 350 рублей, свинину — 250−280 рублей, курицу — 200 рублей за килограмм, яйца — 78 рублей за десяток, на молоко — 58 рублей за литр. Ржаной хлеб в Петербурге стоит от 28−30 рублей, пшеничный — от 35 рублей, заверяют в Смольном.

Насколько эти цифры соответствуют тому, что видят петербуржцы на ценниках, можно убедиться в супермаркетах двух крупных торговых сетей, расположенных поблизости в одном из «спальных» районов.

Продукты питания, товары повседневного спроса в магазине сети «Магнит» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Зафиксировано 5 апреля 2022 года.

Продукты питания, товары повседневного спроса в магазине сети «Окей» в Калининском районе Санкт-Петербурга. Зафиксировано 5 апреля 2022 года.