Москва, 5 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Нельзя представить работу Совета ООН по правам человека без России, этот орган не будет полноценным. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 5 апреля журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

Представителя Кремля просили, важно ли для России участвовать в этом объединении. Как постоянному члену Совбеза ООН — естественно, ответил Песков.

«Немыслима работа подразделения ООН и институтов ООН без участия России», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера и добавил, что в случае исключения России работа СПЧ ООН «будет просто неполноценной».

Читайте также: Песков отреагировал на высылку российских дипломатов из стран Европы