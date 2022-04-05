Москва, , 14:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление высылкой из европейских стран российских дипломатов, заявив, что это приведет к ответу.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Негативно относимся, с сожалением относимся. Скажем так, сужение возможностей для осуществления дипломатического общения, дипломатической работы в таких сложных условиях, в таких беспрецедентно сложных и кризисных условиях — это недальновидный шаг, который, во-первых, и дальше осложнит наше общение, которое необходимо для поисков урегулирования. И, второе, неминуемо приведет к ответным шагам», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания.