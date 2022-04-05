Москва, 5 апреля 2022, 14:34 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление высылкой из европейских стран российских дипломатов, заявив, что это приведет к ответу.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля послу России в Риме Сергею Разову, вызванному в МИД Италии, объявили о высылке 30 российских дипломатов. МИД Франции уведомил российского посла о том, что Париж планирует выслать 35 дипломатов с формулировкой «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».
Кроме того, в соответствии с решением министерства иностранных дел Швеции королевство должны покинуть три российских дипломата. Ещё 15 сотрудников дипведомств высылает Дания.