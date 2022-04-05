Гатчина, Ленинградская область, 5 апреля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ирландский производитель строительных конструкций Kingspan передает свои активы в России в управление российскому менеджменту. Предприятие в Гатчине Ленинградской области продолжит работу. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство

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Там уточнили, что иностранные собственники выходят из бизнеса, но при этом российские предприятия, в том числе завод сэндвич-панелей и металлоконструкций в Гатчине, продолжат выпуск продукции.

«По информации руководства компании, предприятия сегодня обеспечены долгосрочными заказами», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Ранее стало известно, что компания «Смерфит Каппа Групп» решила уйти с российского рынка. При этом речь идет не о закрытии производств, а о продаже активов в России, в том числе предприятий во Всеволожске и Коммунаре (Ленинградская область). По информации руководства компании, до появления нового собственника эти предприятия продолжат работать и выплачивать заработную плату сотрудникам.

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