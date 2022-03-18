Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM Несмотря на антироссийские санкции, ситуация в экономике Ленинградской области стабильна, но нужно учесть все риски по работе компаний с иностранным капиталом. Об этом сообщил 18 марта на заседании межведомственного штаба по устойчивому развитию экономики региона губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко. Lenobl.ru

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«В настоящий момент ситуация в экономике Ленобласти и на рынке труда стабильна. Но мы должны сверхкритично проанализировать возможные риски по работе компаний с иностранным капиталом, предприятий, производство которых зависит от импортного сырья, оборудования, комплектующих, запчастей, предприятий, экспортирующих продукцию и попавших под ограничения по реализации, а также возможные проблемы с транспортом и логистикой», — сказал Дрозденко.

Также глава региона подчеркнул, что важно сохранить все инвестиционные проекты, которые реализуются в регионе.

Власти региона решили обеспечить максимально благоприятные условия работы бизнеса, включая автоматическое продление на год лицензий и разрешений. А также максимально расширить перечень системообразующих предприятий для получения федеральной поддержки и льготного кредитования, включая градообразующие и уникальные производства. Также проработают возможность работы ярмарок выходного дня с предоставлением свободных мест для физических и юридических лиц.

Помимо этого, глава региона принял решение расширить перечень отраслей для получения инвестиционного вычета и остановить начисление процентов на штрафы, выставленные бизнесу. А также субсидировать 50% арендной платы для тех, кто занимается импортозамещением и увеличить в два раза предельных показателей по количеству занятых и предельной годовой выручки для отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства.

«Для сокращения временных потерь поручаю комитету финансов подготовить нормативную базу, предусматривающую возможность перераспределения 10% бюджетных средств через принятие постановлений губернатора», — отметил Александр Дрозденко.

Кроме того губернатор поручил вице-губернатору области — председателю комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрию Ялову проанализировать изменения в отношениях производителей и поставщиков, в части введения требований по выплатам авансов, в том числе ресурсоснабжающим организациям, в целях недопущения таких изменений.

«Что, мы перестали доверять друг другу после 24 февраля?! Если беспокоятся об оплате — гарантом платежей выступит оперативный штаб», — резюмировал Александр Дрозденко.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что ряд предприятий Ленинградской области приостановили работу из-за нарушения логистических цепочек и сбоя в поставках сырья и комплектующих. Чтобы помочь бизнесу региона, в Ленобласти был создан оперативный штаб по устойчивому развитию экономики, который возглавил губернатор региона Александр Дрозденко.

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